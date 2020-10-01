意甲｜盧卡古起孖領國際炒升班馬 阿特蘭大4:1破拉素

周三意甲，國際米蘭與阿特蘭大分別大炒賓尼雲圖及拉素，兩隊前鋒盧卡古與艾真度高美斯均在賽事中梅開二度，齊助球隊錄得開季兩連勝。

國際米蘭主場面對恩沙基帶領的升班馬賓尼雲圖，盧卡古開賽僅28秒便接應新兵阿舒拉夫右路傳送，於禁區內破門，球隊閃電領先；25分鐘，加利亞甸尼左腳「窩利」抽入增添紀錄，而兩位入球功臣3分鐘後再炮製第3個入球，由加利亞甸尼截得敵軍龍門球，快速殺入禁區左路傳中，盧卡古門前無人看管下梅開二度，國際米蘭遙遙領先3球。

雖然賓尼雲圖在34分鐘由基安魯卡卡柏里把握對方門將漢丹洛域犯錯，扳回1:3，但完半場前3分鐘，入楔禁區阿舒拉夫趁敵衞解圍控甩腳，搶在其身前快腳篤入，助球隊拿着4:1優勢返回更衣室。換邊後，兩隊繼續有前冇後，射門甚多，後備入替盧卡古的拿達路馬天尼斯在71分鐘也禁區頂妙射建功，而賓尼雲圖踢至76分鐘，卡柏里也梅開二度，但無阻藍黑軍團以5:2大勝。

教練干地賽後滿意球隊進攻，但也對後防失了兩球有微言：「我很滿意球隊在人腳變動下，仍然維持那種積極表現，這是一支進攻至上及能創造很多攻門機會的球隊，但也留了漏洞給後防。我們今天再失了兩球，所以必須要找到攻守間的平衡。」

至於上季聯賽「三哥」阿特蘭大作客「四哥」拉素，殊不知比數竟如此懸殊。客軍阿特蘭大上半場已靠羅賓高辛斯、夏迪保亞及艾真度高美斯的入球，領先3:0返回更衣室，主隊換邊後由卡些度追成1:3，及後恩莫比尼單刀失機，錯過追近比數後，艾真度盧比斯在61分鐘左腳勁抽破網，梅開二度助球隊奠定4:1勝局，並且暫時在聯賽榜憑較佳得失球壓過國際米蘭上第2，而榜首則繼續是兩連勝入8球卻沒有失球的拿玻里。

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