德超盃｜3:2力克多蒙特 拜仁奪2020年第5冠

拜仁慕尼黑周三以3:2力克多蒙特，成功捧得德國超級盃，贏得該隊在2020年的第五個冠軍。

周日在德甲作客以1:4不敵賀芬咸的拜仁，今戰主場迎擊多蒙特，開賽18分鐘由哥倫天杜利素接應羅拔利雲度夫斯基傳球後射門，皮球被多蒙特門將馬雲希斯一擋下中楣底彈出，但哥倫天杜利素門前補射得手，拜仁領先1:0。32分鐘，湯馬士梅拿接應艾方素戴維斯助攻頂入，拜仁領先至2:0。然而，拜仁7分鐘後由祖利安白蘭特追回一球，他接應艾寧夏蘭特橫傳後射成1:2。

換邊後，艾寧夏蘭特接應湯馬士迪蘭尼直傳後，殺入禁區並成功破網，為多蒙特追成2:2平手。戰至82分鐘，甘美治在中場搶到對方腳下球，他將球傳交羅拔利雲度夫斯基後，再接應對方傳送後在禁區內施射被擋出，但他被對方球員從後推倒下仍然補射得手，拜仁終以3:2擊敗多蒙特，五年內第四度捧起德超盃。

連同周三的勝利，拜仁今年在三個月時間內已贏得德甲、德國盃、歐聯、歐洲超級盃及德超盃五個冠軍。

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