NBA總決賽︱嘉賓一致睇好湖人 蔡再懃：熱火要靠體能周旋

NBA季後賽來到爭霸階段，周三【體Channel】由資深評述員丘雨勤擔任主持，上年甲一MVP蔡再懃、前南華教練李嘉耀及遊協教練宗銘達擔任嘉賓，分析總決賽形勢。眾人認為湖人拆解熱火的聯防有優勢。若熱火希望爭勝，勢必將系列賽場數拉長，把握年輕體較能好的優勢。

回顧熱火在東岸決賽，熱火的聯防成功守住塞爾特人，宗銘達表示其聯防像骰仔，換防速度快，但湖人用「高佬陣」的話，熱火的籃板未必穩陣，因此熱火應以速度換高度，繼續派出火力強的射手上陣搶分。李嘉耀讚熱火艾迪巴約更教人眼前一亮，但安東尼戴維斯能做高位策應，加上中距離命中率穩定，故認為熱火的聯防對湖人未必奏效。雖然蔡再懃力撐湖人，但他也指出熱火陣容勝在年輕，體能充足是一大優勢，「熱火無球走動做得好，而且防守輪轉快，所以頭兩場係關鍵，若將系列賽拉長亦可能有得打。」

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