紅魔黑歷史｜仲記得佢嗎？ 昔日屙蛋門將堅持當年冇犯錯

被封為英超史上最差門將之一的前曼聯意大利守門員泰比，最近現身人前為當日的經典「屙蛋」場面自辯，堅持那次事件只是一次意外，不承認有錯。

泰比在曼聯1999年奪得三冠王後的那一季，藉兩位門將保斯尼治及雲迪古在球季展開後齊齊受傷，被傳奇領隊費格遜急急從威尼斯以450萬鎊的轉會費簽下作替工，甚至若表現出色，可藉舒米高當年離隊後一號門將人選未定，從此贏得費Sir歡心。

泰比在地標戰對利物浦的演出合格，但及後第3次身披紅魔球衣、在主場3:3戰和修咸頓一役，竟在處理敵軍核心拿鐵斯的射門時，皮球不慎從他跨下漏過入網，也是俗稱的「屙蛋」事件；自那次醜態後，這位被英超球迷狂嘲笑的意大利門將，在紅魔生涯也畫上句號，而他在紅魔的最後一場比賽，球隊還以0:5大敗給車路士，在2000年1月即被借返當時仍在意甲的里賈納。

現年屆50歲的他，已是里賈納體育總監，近期接受訪問便憶述他那僅得4次落場把關的紅魔生涯：「在我而言，那不是可怕的失誤，不應該是毀掉你一生的記憶。因為這種事（屙蛋）經常會發生在門將身上，不管在英格蘭或意大利都會有。相信我，『屙蛋』看起來很荒謬，但經常會發生，那球不會是第一次，也不會是最後一次。」

「我在拖連奴時也發生過類似的事情，那是意外，但不是失誤。失誤是你出迎接球時接不到皮球，但一記看起來無意的射門在你雙腿漏過，那完全只能說是意外。」他指出自己真正在紅魔要執包袱的原因：「是下一周對車路士慘負0:5的比賽；另外，我那季因代表過AC米蘭註冊踢歐聯，所以費Sir無法考慮將我列入大軍名單，他惟有找其他門將。」

他也不承認自己是英超史上最差門將，解釋不能以4場比賽便為他蓋棺定論，對於球迷經常拿「屙蛋」一事來概括他的生涯，感到非常痛心。

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