NBA總決賽｜湖人先拔頭籌 連登仔：湖已champ

NBA總決賽香港時間周四展開，東岸冠軍熱火雖然第1節一度領先13分，但湖人第1節前已經反先，最大領先優勢達32分下，以116:98勝出首戰。湖人本身實力已較熱火高，第1場贏得如此輕鬆，香港一眾球迷也都預祝湖人封王。

連登討論區體育台一眾巴打，都覺得湖人「已champ」，如網民「De’AaronFox」留言：恭喜湖拎冠軍，熱火已經超額完成:-(」、網民「雲夢睡虎地」留言：「真係史上最一面倒既final喎，上兩個post睇第一節個班人都講得岩既。」 反而FMVP才是較具懸念之爭，網民「摩門教」：「lbj（勒邦占士）要拎fmvp 起碼場場要20+ 10+ 10+，唔係既話ad（安東尼戴維斯）輕鬆拎」

雖然熱火大敗，不過總算也獲不少同情分，網民「李斯（答案）」留言：「其實年年打到總決賽都會有一隊係傷哂[sosad]、上年就勇士全員傷哂，好耐冇睇過一場好睇嘅finals」。 網民「De’AaronFox」留言：「jb（占美畢拿）真係痴線佬嚟，所以熱嘅後生仔肯聽佢支笛真係得益唔少，當然依家最好抖抖[sosad]。」

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