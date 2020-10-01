NBA總決賽｜積傑錫筋膜撕裂或帶傷上陣 丘雨勤：冇咗佢熱火唔使打

NBA總決賽今早開打，首戰邁阿密熱火以98:116不敵洛杉磯湖人，熱火三名主將積傑錫（Goran Dragic）、占美畢拿（Jimmy Butler）及艾迪巴約（Bam Adebayo）更在比賽期間先後受傷。雖熱火賽後指占美畢拿及艾迪巴約經檢查後並無大礙，惟積傑錫據報左腳足底筋膜撕裂，情況並不樂觀，為熱火衝冠之路蒙上陰影。資深NBA評述員丘雨勤認為積傑錫在隊中角色相當重要，或會選擇打針帶傷上陣。

阿勤指今仗湖人勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），加上改善一直為人詬病的外線投射，打出球隊應有水準；反觀熱火三個主將受傷。‵積傑錫今仗第二節左足受傷離場，並無重返球場，賽後有報導指他左腳足底筋膜撕裂，需要再作評估。阿勤指有記者賽後反映積傑錫的傷勢未必需要賽季報銷，但認為對熱火表現肯定有影響，皆因他是隊中得分最高的球員，加上他的切入及分波能力可讓熱火拉開更多外圍投射空間：「如果冇咗Dragic真係唔使打。」可幸的是，NBA球員抵住足底筋膜撕裂痛楚「紮住上」早有先例，2013年季後賽首圈，網隊的祖莊遜（Joe Johnson）Game2足底筋膜受傷，自Game3起賽前打針「頂硬上」，最終打完餘下五場賽事，積傑錫或可借鏡。不過，阿勤指兩位球員風格各異，積傑錫作為控衞，跑動能力及靈活性相當重要，難與射手祖莊遜相提並論，加上當年祖莊遜帶傷上陣表現嚴重下滑：「頂得住都未必有好表現。」但另一方面，積傑錫已經34歲，生涯難得殺入總決賽，加上他在隊內角色重要，若果打針可回復七至八成表現，相信他會放手一搏，但要視乎熱火隊醫是否批准。

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