蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

英聯盃｜馬達1傳1射 普巴罰球破網 紅魔3:0收「禮」入8強

47分鐘前
Manchester United's Paul Pogba, centre, is congratulated by teammates after scoring his team's third goal during the English League Cup fourth round soccer match between Brighton and Manchester United at Falmer Stadium in Brighton, England, Wednesday, Sept. 30, 2020. (Andy Rain/Pool via AP)

桑馬達周三在英格蘭聯賽盃16強交出一傳一射，加上保羅普巴主射罰球直接破網，協助曼聯作客以3:0戰勝白禮頓，四日內第二次擊敗該英超對手，晉身8強。

相關新聞：英聯盃｜史達寧起孖 托利斯開齋 衛冕曼城3:0淘汰般尼

曼聯上周六在英超驚險以3:2反勝白禮頓，今仗在英聯盃再遇，領隊蘇斯克查輪換了10名球員，只有域陀連迪路夫一人繼續出任正選。比賽在大雨中進行，上半場兩隊互有攻守，曼聯的恩哈路18分鐘窄角度射門未能得手，白禮頓於26分鐘則有查漢巴克殊遠射被甸恩軒達臣撲出。直到44分鐘曼聯才打破僵局，桑馬達右路開出角球，由麥湯米尼頂入，完半場曼聯領先白禮頓1:0。

下半場，曼聯有費特洛迪古斯罰球被沒收，白禮頓亦有李安度杜沙特射門被救出。不過，白禮頓73分鐘終再失守，雲迪碧克後踭助攻，桑馬達射成2:0。80分鐘，普巴主射罰中柱後入網，是他效力紅魔以來主射罰球首次直接破網，協助曼聯以3:0大勝白禮頓，打入8強。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

英格蘭聯賽盃曼聯白禮頓
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner