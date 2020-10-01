英聯盃｜馬達1傳1射 普巴罰球破網 紅魔3:0收「禮」入8強

桑馬達周三在英格蘭聯賽盃16強交出一傳一射，加上保羅普巴主射罰球直接破網，協助曼聯作客以3:0戰勝白禮頓，四日內第二次擊敗該英超對手，晉身8強。

曼聯上周六在英超驚險以3:2反勝白禮頓，今仗在英聯盃再遇，領隊蘇斯克查輪換了10名球員，只有域陀連迪路夫一人繼續出任正選。比賽在大雨中進行，上半場兩隊互有攻守，曼聯的恩哈路18分鐘窄角度射門未能得手，白禮頓於26分鐘則有查漢巴克殊遠射被甸恩軒達臣撲出。直到44分鐘曼聯才打破僵局，桑馬達右路開出角球，由麥湯米尼頂入，完半場曼聯領先白禮頓1:0。

下半場，曼聯有費特洛迪古斯罰球被沒收，白禮頓亦有李安度杜沙特射門被救出。不過，白禮頓73分鐘終再失守，雲迪碧克後踭助攻，桑馬達射成2:0。80分鐘，普巴主射罰中柱後入網，是他效力紅魔以來主射罰球首次直接破網，協助曼聯以3:0大勝白禮頓，打入8強。

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