NBA總決賽｜後備上陣狂搶分 新人王亞軍或成熱火奇兵

周三NBA總決賽第一戰，湖人在首節大幅落後下後來居上反勝熱火，比賽中反映出兩軍經驗的分野，加上熱火三名主將分別有傷最致大敗。不過，下半場上陣的新秀紐寧（Kendrick Nunn）卻成為全場比賽中熱火為數不多的亮點，這位24歲後衞上陣僅20分鐘就貢獻18分，而在積傑錫（Goran Dragic）極大機會缺席餘下比賽之下，紐寧或成為熱火的一路奇兵。

作為落選新秀，常規賽中紐寧的表現令不少球迷相當驚喜，場均15.7分及3.3次助攻的數據亦令他在今季的最佳新秀票選中僅屈居灰熊的摩蘭（Ja Morant）排第二。不過，復賽以後紐寧的表現平平，進入季後賽上陣時間進一步被壓縮，對塞爾特人的最後三戰更被教練史普利斯查排除出輪換陣容。

不過，總決賽首戰因老將積傑錫有受傷半場被迫退下火線，紐寧後備上陣擔任控衞位置，表現卻令球迷驚喜，上陣20分鐘11投8中狂飆18分，同時交出5個籃板及2次助攻。而且，可以看出湖人的後衞在速度上完全未跟上紐寧，多次被他走甩或衝過切入籃底得分。

賽後湖人主將安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦表示，球隊的防守讓紐寧太容易衝入顏色地帶，「我們不能讓對方太輕鬆衝入籃底，但我認為紐寧進來得太容易，他是具有才華的球員，我們必須做得更好。」在積傑錫極大機會因傷缺陣之下，紐寧若能保持狀態，將可大大分擔占美畢拿（Jimmy Butler）等主力的得分責任，更可能成為熱火反勝的奇兵。

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