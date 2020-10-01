法網｜女單2號種籽比莉絲高娃出局 男單一哥祖高域輕鬆晉級

周四法國網球公開賽出現意外賽果，非種籽球手、來自拉脫維亞的奧絲達賓高在次圈，以6:4和6:2直落2盤淘汰賽事2號種籽比莉絲高娃，晉級第三圈。

雖然23歲的奧絲達賓高是非種籽球手，但來頭絕對不少，並為17年法網女單冠軍。不過她在2019年狀態急劇下滑，要到2020年改聘哈蕾普的前教練後狀態才回升，最終在次圈遇上2號種籽比莉絲高娃時大爆發，只用了1小時9分鐘，就擊敗對方。

奧絲達賓高賽後坦承，現在的她已不是17年贏法網時的全攻型球手。她說：「對手都預期我會大力抽擊，但在今年法網，短球其實很有用......現在的我就算不能用抽擊去擊敗對手，還可以用抽擊夾雜短球爭勝，而對手估不到我會如此，所以非常有用。」同日比賽，四號種籽美國的姬蓮，以盤數2:1淘汰羅馬尼亞的寶丹。

男單方面，一號種籽祖高域直落3盤6:1、6:2和6:2擊敗立陶宛的比蘭基斯，晉級第三圈。

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