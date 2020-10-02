銀牌決賽｜陳浩瑋後備建奇功 東方挫理文成雙料冠軍

東方龍獅今午在旺角場上演的高級組銀牌決賽，憑後備上陣的陳浩瑋先開紀錄，加上艾華頓埋齋，以2:0擊敗理文，五日內連捧足總盃及銀牌，率先成為今季港超雙料冠軍。

周一在大球場奪取足總盃，終止錦標荒的東方，今午移師旺角場爭取於五日捧第二盃。不過，進攻主力辛祖及盧卡斯未能上陣，前線改由艾華頓拍利馬及鍾偉強攻堅，港腳黃威續任正選，從後支援，只是攻力有所削弱，全場未有明顯的優勢；至於理文以澳門代表隊梁嘉恆頂替停賽的射手尼迪利任中鋒。理文在決賽發揮可能是較佳一隊，但勝負分野在於把握機會的質素上。

開賽初段兩隊踢來相當保守，戰至42分鐘，理文基華尼頓左路突破入禁區施射被東方守門員葉鴻輝擋出，而完半場前，理文有中堅余煒廉傷出，談樂軒入替，而沙普夫改踢中堅。兩隊半場互無紀錄。

易邊後，理文主導戰局，可惜基華尼頓於51及65分鐘在禁區內的射門太正，74分鐘接應梁嘉恆左傳中施射竟告撻Q，再被解圍。兩分鐘後，東方反擊，艾華頓左路突破交予後備上陣的陳浩瑋射成1:0。87分鐘，東方另一次反擊，這次由陳浩瑋交艾華頓單刀射成2:0，而艾華頓繼足總盃決賽後，再當選決賽最佳球員。

東方經過連續三季的錦標荒後，復賽後五日內兩度捧盃，亦是自15/16球季後再成為雙料冠軍，並向「三冠王」進發，惟爭聯賽形勢是比較被動。東方隊長梁振邦賽後表示，五日內踢兩場決賽並不容易，是全隊上下職球員努力的成果，而球隊爭此盃的決心好大，好開心可以成功做到。他說：「疫情下，早前賽事能否重開也成疑問，現可恢復比賽，並捧了兩盃相當感恩。」

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