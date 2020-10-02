英聯盃｜米拿補時疑犯手球惹爭議 高普嘆紅軍入唔到波

周四英聯盃16強，利物浦於互射12碼階段不敵阿仙奴出局，但其實在進入12碼大戰前已出現爭議，占士米拿於補時階段曾禁區內疑犯手球，但球證當時未有吹罰12碼。

米拿在離完場前補時兩分鐘，阻截敵軍中場祖爾韋洛克時失平衡向前倒地，而在他跌倒那刻手部觸及皮球，其後又彈在他的手肘上，球速減慢後得以讓隊友祖高美斯解圍。

米拿這記動作，球證當時沒有任何示意，賽後引發網上爭議，有人認為兵工廠應一早獲得12碼，不用待及後的互射12碼大戰才踢走紅軍，但也有人搬出國際足協理事會（IFAB）的手球規例，指出當球員跌倒靠手支撐地面時不幸手部觸球，並不算為手球，而皮球從自己的頭部或身體反彈到手臂，也不能當作犯規。

不管米拿是否有手球之嫌，紅軍已在互射12碼落敗被淘汰，但領隊高普則認為球隊全場主導進攻，最後仍要出局是因把握力欠佳：「如果要在90分鐘內選出獲勝者，那會是我們，但我們不能只處於夢幻中，必須要入球。這場比賽有很多我喜歡的部份，我喜歡這群孩子所做的事情，部份的個人表現還十分突出，但沒能把握住最後一腳。這場球賽創造的機會並不多，因為兩隊都踢得很緊，縮窄對方的空間。」

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