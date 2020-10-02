法甲｜否認曾被辱罵「中國狗屎」 酒井宏樹大方樂見尼馬免受罰

效力法甲馬賽的日本後衞酒井宏樹周四在社交網站貼文表示，在上月中對巴黎聖日耳門的比賽中從未被對方的巴西球星尼馬以種族歧視的字眼辱罵，並且為涉事球員未有因此受罰感到高興。

法甲賽會周三宣佈，未有足夠證據證明上月PSG對馬賽的賽事中，巴西前鋒尼馬和馬賽後衞艾華路蘇比朗兩人曾經發表恐同或種族歧視言論，因此不會追罰兩人停賽。曾經被指在比賽中遭到尼馬以「中國狗屎」辱罵的酒井宏樹周四在社交網站Instagram貼文表示，希望事件能夠告一段落：「過去兩個星期我都很難把精神集中在足球上，對於涉事的兩位球員不用被罰才令我感到安心。」

酒井宏樹又澄清，當日比賽期間從未被任何人辱罵：「關於今次事件，我想說的是當日比賽期間雙方發生了言語上的衝突，但當中並不涉及任何人種差別的字眼，亦沒有任何人曾經對我作出辱罵。我仍然期待着下一次馬賽對PSG的打吡大戰，屆時我仍會繼續全力以赴！」

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