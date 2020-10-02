NBA總決賽｜披露湖人成功之道 LBJ：我同AD唔會互相妒忌！

湖人今季以大熱門姿態一舉殺入NBA總決賽，跟東岸盟主熱火爭奪總冠軍，主將勒邦占士（LeBron James）強調，紫金兵團的成功要訣，就是他與新拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）相處融洽，從不會互相妒忌。

「我們不會妒忌大家，我認為這是最好的事情。在職業體壇，不時會有兩強聯手的情況。他們以往一直是所屬隊伍的首領，而在商討如何合作變得更強大的同時，亦會在不知不覺中產生互相妒忌的情緒，但我們正好完全相反。」勒邦占士說。

湖人去年夏天不惜以恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等潛力新星，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯，與「大帝」攜手爭冠。占士早在AD來投時，就已表明對方將會是湖人的進攻核心，而自己將會負起更多的組織責任，而LBJ在今季常規賽，的確錄得職業生涯新高的場均10.2次助攻，更首度榮膺NBA助攻王。

「我們知道自己是誰，也知道自己的目標。無論在球場內外，我們都希望對方每一天也能做到最好。我們就是不會妒忌對方。我認為這也是出於尊重，他的潛力確是無限。」LBJ續道。

對於占士的分析，AD亦深表認同：「我不會妒忌他，他也不會妒忌我，從球場上的表現就可說明一切。正當他所說，兩強聯手很可能會衍生妒忌的情緒，但當兩名完全無私，而且只是一心求勝的人走在一起時，問題就會迎刃而解。球員間互相嫉妒的問題，從來沒有在我們隊中出現。」

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