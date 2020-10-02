武漢肺炎｜封框逾兩個月今解封 半百波友聚首花墟街場

港府周五（2號）重開室外硬地球場，同時放寬隊際運動人數。在旺角花墟公園，下午時份有近50個籃球愛好者在球場解封首日同場較技，有波友指對球場重開感高興，亦會做足消毒措施減少感染風險。

武漢肺炎第三波肺疫情下，康文署自7月15號宣佈關閉室外運動場所。隨着疫情持續緩和，港府日前宣佈重開硬地足球場及籃球場等免費室外體育場地，同時放寬足球、籃球等隊際運動人數，場上人數不可多於比賽規則指示，如11人足球場不可多過22人踢波，相關法例今日生效。本報記者到旺角花墟公園視察，即使今午烈日當空，仍無阻近50名波友到場跟隊及射波。

住在黃埔的傲同學趁球場重開首日，相約三個中學同學來到花墟打波。他指自己以往每個星期都會落街場打波，球場關閉期間只能靠跑步排解波癮，對球場重開感高興。雖疫情尚且受控，但傲同學坦言街場打波有風險，但亦無可避免。球場重開固然是球迷福音，但銘基書院的陳同學認為相比起球場解封，自己更希望今年學界可以如期舉行：「舊年成班隊友花咗好多時間練波，最後學界都無得打，自己今年都form5，少一年得一年。」疫情下，他指自己會在打波前後做足消毒，不擔心打波會感染武肺。

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