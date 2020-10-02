英聯盃｜3天內兩鬥阿仙奴 利物浦互射12碼落敗16強止步

利物浦與阿仙奴這對歡喜冤家一周內第2次碰頭，結果紅軍雖然3天前英超在主場以3:1力挫對手，但周四的英聯盃16強則與兵工廠90分鐘內互交白卷，並於互射12碼有奧歷治及哈利威爾遜相繼宴客，不敵對方4:5出局。

兩隊今場都半力出擊，紅軍有華基爾雲迪積克（VVD）及穆罕默德沙拿兩位核心壓陣，配以占士米拿、南野拓實、居迪斯鍾斯及3天前在聯賽後備落場建功的新簽前鋒迪亞高祖達等副選球員；阿仙奴則有格列沙加、洛賀丁及門將賓特尼奴3位在聯賽正選的球員掛帥，巴西新中堅加比爾馬加希斯踢正選，與洛賀丁扼守防線中路，布卡約沙卡、尼高拉斯比比及尼基迪亞等負責進攻。

雙方上半場爭持激烈，犯規不少，當中紅軍的南野拓實曾在15分鐘吃黃牌。兩隊威脅攻門不算多，直至完半場前，利物浦差點可先打開缺口，迪亞高祖達先在禁區左路遠柱位置，接應長傳頭槌飛頂被尼奴撲出，南野拓實隨即趕到門前補射，竟不幸中楣底後彈出，錯失領先良機。

換邊後53分鐘，紅軍又有機會，VVD在角球攻勢中入楔起腳，竟再被尼奴反應快瞓地撲出；7分鐘後，馬高古積的遠射也逃不過這位「上身」的兵工廠門將，而且這位上季被借至哈化柏林的塞爾維亞中場，其後再有一記頭槌攻門，也同樣被尼奴再飛撲救出。紅軍久攻不下先作調動，奧歷治及祖高美斯先後換下沙拿及VVD，惜無法改變0:0的局面，要進入互射12碼階段決勝負。

兩隊頭5輪中，分別有艾利尼及奧歷治射失，被雙方門將阿祖安卡斯迪路及賓特尼奴撲出，結果踢成4:4進入即時死亡制，而紅軍的哈利威爾遜首個主射，就被尼奴捉到路救出，而兵工廠的祖爾韋洛克隨後雖射門也碰到阿祖安左腳，但仍然入網，最終兵工廠在互射12碼以5:4氣走對方，晉級8強。

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