天籃地北：三將受傷熱火太沉重　信占美畢拿頂硬上

假如說，熱火開波藉三分和入楔，打出一段23:10的小高潮，那熱火迷的興奮實在消失得太快。湖人調整之後，第二節不清醒地射出85.7%的三分攻勢，瞬即大幅拋離，半場領先65:48，基本上已進入垃圾時間。禍不單行是熱火三位主力正選接連受傷，占美畢拿（圖）、積傑錫和艾迪巴約三人中，雖有JB紮住打，但難以逆轉，最後以98:116落敗，上了寶貴一課。

湖人與熱火之前所面對的對手不同，溜馬和塞爾特人並無具主宰力的長人，至於公鹿的「字母哥」衝刺和速度是聯盟頂尖，但遠射不穩，難言全面；反觀安東尼戴維斯在一路晉級過程中，已證明了自己是聯盟最強的高佬，在加盟湖人後，可以見到他對球賽的判斷更加出色，知道何時以何種方式進攻，對球隊最為有利。首節打足的他，已攻入了全場最高的11分，遠射中距離都有；之後見籃下空虛，就集中在內線搵食，其身形本就令熱火頭痛，加上今場手感火熱，比LBJ更難防守，今仗攻入全場最高的34分，拉下9個籃板和交出5次助攻，還有3次封波；加上命中率逾5成，三分5成，罰球100%，打出一場完美的比賽。

熱火的聯防緊密有緻，不然就不會連公鹿也無計可施。可是打波的朋友都知，比起人盯人，聯防存有更多弱點，例如顏色區防守嚴密，兩邊底角防守較弱；熱火的聯防並非純是企位，他們有針對地盯人，在特定時段才轉聯防，以補其他球員的弱點；在早段以占美畢拿全場緊迫LBJ，以克魯達（Jae Crowder）去守AD，效果不錯，但在湖人改打小球陣，加上Bam仔兩犯後，形勢逆轉。最關鍵是湖人上半場的瘋狂三分攻勢，樸比兩邊底角越射越有，第2節連丹尼格連都2射2中，你就知道，熱火肯定冇運行。

要破聯防，高位策應、入楔外傳配合三分，都是最好的手段，今場湖人完美地示範了各種手段；AD移入低位後，LBJ在對角的策動，加上45度角和底角的三分，令熱火的防守被拉散；半場11球三分，也是湖人隊史的紀錄。LBJ今場不算活力十足，但由第一球的高難度三分波所見，決心十足，最後交出25分、13個籃板和9次助攻，包括籃下幾次硬食，讓熱火的防守如何調整，也應付不了。Bam仔的犯規，一方面是經驗不足，也因為隊友根本不能有效作第一點停波。尤其是LBJ，他當然不會一直與克魯達摔角，在下半場就多次逼使希路防守的隊友為他做擋，待換防後直接「硬食」Herro，將他防守的弱點表露無遺，亦令他的信心盡失，進攻也大為失準。半場的+/-值是 -30，最後是-35，非常悲慘。所以熱火今場是半放棄聯防，就是因為根本動搖不了湖人。

本身LBJ相對慢熱，之前九次的總決賽首戰只贏過一次，但今次他知道熱火是打道氣的underdog，要是讓對手打起氣勢，肯定陷於苦戰，所以今仗極早進入狀態。配合大勇的AD，令熱火的防守看來如豆腐般不堪一擊。上半場湖人大幅領先，多得他們64.7%的三分命中率，籃板也大幅領先23:16，就算失誤連連，仍無阻領先優勢。今仗統計，湖人有15球三分出手是由傳波而來，結果有12球搓空後無人防守，入了當中的八球。湖人的三分超準可能是偶然，但熱火的防守因包夾和要頂住LBJ及AD而失位，可不是偶然。

正常來說，這種手感不可能維持全場，熱火大可趁半場休息後重整旗鼓，可是連連受傷，令本已惡劣的形勢，雪上加霜。JB在上半場完場前拗柴，之前一直都是靠他令比分不致大幅拋離，上半場已攻入16分，還要防守LBJ；之後他忍痛再打，點知下半場再踩腳面，功力當然大減，整個下半場只能取得七分，大部份都是靠硬上硬打的罰球換來（五罰全中）。以為這已夠慘？賽後證實足底筋膜撕裂的積傑錫，上半場已傷出，未能再回到球場；艾迪巴約第三節觸傷肩膀舊患，同要退下火線，於是你會見到大後備如奧利尼克（Kelly Olynyk）和紐寧（Kendrick Nunn）都在下半場上陣接近20分鐘，也多得JB一直咬緊牙關帶領，最後才在20分之內輸波。

要打贏終極大佬，當然不可能輕輕鬆鬆勝出；2011年的總決賽，全城看好熱火，最後小馬卻爆大冷連贏三場，高舉冠軍。波係圓嘅，一場落敗不等於湖人已提早贏得冠軍；只要湖人手感回落，熱火找回信心和節奏，在JB帶領下，一定會「XXX，頂硬上！」（各位讀者可自行填上英文粗口）。

仙道彬

熱愛睇波，更愛落場打波