歐聯抽籤｜不滿曼城利記抽好籤 魔迷大嗌UEFA造馬

周四歐聯分組賽抽籤，曼聯不幸落入死亡H組，與上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG）、上屆4強分子RB萊比錫以及土耳其新貴巴沙克舒希爭奪淘汰賽席位。一眾紅魔球迷對抽籤結果不滿，眼見兩支同為英超的死敵曼城與利物浦都抽好籤，分組賽對手不算太強，即大呼歐洲足協（UEFA）「造馬」。

有魔迷在Twitter爆粗說：「無法告訴我這樣的結果不是內定的！FxxK 真是太幸運了。」其後有人回應：「感覺他們就趁中段休息頒獎（UEFA頒獎禮）的時間，然後主持人亂弄籤盆，讓曼城抽到最易的對手。」

另外，有魔迷還指出在歐聯分組賽進行期間，曼聯還要在英超硬撼車路士和阿仙奴等強隊，而在歐聯又要面對兩支上屆入4強的球隊，賽程非常艱辛，為此叫苦連天。

值得一提，曼聯在分組賽將會遇上多名舊將倒戈，PSG有安達靴里拉及迪馬利亞，而巴沙克舒希陣中則有今季從里昂轉會來投的前右閘拉菲爾達施華。拉菲爾已在Twitter表示，與舊東家相逢就像夢想成真一樣，PSG的靴里拉則謂：「這是很強的一組，或許也是最辣的比賽，面對萊比錫及曼聯是很大挑戰，尤其我們對他們都相當熟悉。有一種要復仇的感覺，我們要告訴人們PSG可以再於歐聯競逐冠軍，前提是分組賽的對手已很強，所以稍有差池，我們就會出局。」

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