西甲｜MVP獎由啤酒商贊助 法迪未夠秤拎益咗艾巴

周四西甲開快車，巴塞隆拿作客以3:0擊敗切爾達，取得兩連勝兼1球不失，19歲小將安素法迪又再有斬獲。連同西甲首輪對陣維拉利爾，法迪近兩場合共攻入3球，在新帥朗奴高文帶領下漸入佳境。不過原來在首戰對陣維拉利爾的賽後，法迪本來被選為比賽最佳球員，可惜最佳球員獎項是由一間啤酒公司贊助，法迪因為未夠18歲而錯過該獎項，最終獎項就落在其隊友佐迪艾巴手上。

現年17歲的法迪在首戰對陣維拉利爾一仗，開賽20分鐘就攻入2球，並且協助球隊博得一個12碼，因此賽後亦被選為比賽最佳球員。可惜的是，現時西甲最佳球員的獎項是由百威啤酒贊助，而西班牙的飲酒年齡為18歲，法迪要到10月31日才滿18歲，因此不得不錯過這個最佳球員獎項，而該仗西甲最佳球員就變成艾巴，不過相信以法迪現時的表現，接下來要再做最佳球員亦不太困難。

至於在3:0戰勝切爾達的賽後，朗奴高文亦大讚球員的表現：「我無法評論去年球隊發生的事情，不過從第一天我來到球隊之後，我看到球員們的渴望。像其他教練一樣，我也需要時間，不過這支球隊比你想像得好很多。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！