英超｜向賓菲加借卡尼後備好事近 熱刺準新兵副業賣自家壯陽藥

葡萄牙勁旅賓菲加繼早前售出中堅魯賓戴亞斯給曼城後，周陣中25歲巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯也將轉戰英超，以外借形式效力熱刺一季。不過，這位摩連奴即將引入的新兵，原來像巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）一樣有自家品牌產品，但銷售的竟是壯陽藥。

來自賓菲加的消息人士透露，球會與熱刺已就卡路士雲尼斯奧斯的外借交易達成協議。熱刺會先付270萬鎊（約2,700萬港元）的借用費給賓菲加，若雲尼斯奧斯表現對辦，熱刺季尾就可用4,100萬鎊的價錢正式買斷其合約。

這位25歲的巴西前鋒上季才由拿玻里轉會至賓菲加，上陣32場葡超竟入18球之多，與隊友碧斯及上季效力里奧艾維的伊朗國腳達利美齊膺葡超神射手，但他來到熱刺後，相信只會在輪換時作為哈利卡尼的適當替代人選。不過，這位新兵原來更出名的地方，是他與C朗一樣有自家品牌V95（緣於他在1995年出生及在所效力球會多穿95號球衣），網站出售的是壯陽產品，包括增長及增大男士陰莖的精油霜、藥丸以及精液補充劑等，被英媒《太陽報》嘲笑他來到可令熱刺的陣容「變大啲」。

熱刺並非第一次向賓菲加外借球員，自摩連奴上任後，今年1月便從該隊借入中場謝特臣費南迪斯18個月，但此子上季僅在英超出賽7場，而今季只曾在周二英聯盃對車路士時正選上陣，但63分鐘便被換走。

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