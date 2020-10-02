英軍點兵｜修夫基談科頓綠木落選 再反寸摩佬：你都要好好照顧卡尼！

英格蘭國家隊主帥修夫基周四點兵，暫時未再徵召兩位上月在為國服役期間的「約炮」主角菲爾科頓與格連活特。他也藉上月的風波警告今次入選的新丁卡維特利雲、哈維班尼斯及布卡約沙卡等人，不要以身試法。

上月，英格蘭大軍出征冰島踢歐國聯期間，首次入選的菲爾科頓和格連活特寂寞難耐，竟約兩名冰島女子上酒店開房「大戰」，事件後來被傳媒揭發，不但違反了限聚令，也使兩人及國家隊聲譽受損。修夫基這次點兵未再挑選這兩位小將，並在記者會上解釋了決定。

「他倆都是非常有天賦的孩子，但我們必須向所有球員傳達一個信息，就是無分年齡大小，這類事情是不允許的，然後我們才能讓這兩個男孩回來。年青人總會犯錯，他們需要時間反思，待今月國際賽完結後，我會找他們談談。」

另外，摩連奴日前在記招怪責修夫基沒有體諒射手哈利卡尼的情況，即使一些友誼賽也要徵召他入隊兼上陣，特別是熱刺目前賽程頻密，自己已為卡尼健康着想，周二英聯盃對車路士並沒有讓對方踢正選。對於摩佬的言論，修夫基也不甘示弱反擊：「我也聽到他所說的，但他不會打電話給我，總是在發佈會上才說，正如他在記招上說，很沮喪我不是他的朋友。不過，我們不會讓球員一連3場比賽都踢正選，也不能保證任何球員會在這3場比賽都不踢，我的任務是管理好球隊，為球員健康負責，我們會與球會緊密合作，但我也希望摩連奴在4月和5月要幫我們照顧好卡尼，因為有5,500萬人都需要看他在歐國盃舞台獻技。」

不過在熱刺周四7:2大勝海法馬卡比的歐霸盃外圍附加賽賽後，摩佬也對修夫基的回應再作評論：「我可以向我的朋友賀蘭特（英格蘭國家隊助教）和修夫基保證的是，直至季尾，我不會在任何一場友賽派卡尼上陣。」英軍今月的3場比賽，除了會在歐國聯對陣比利時及丹麥，還會在這兩場比賽前鬥威爾斯熱身。

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