英聯盃｜8強抽籤：兵工廠硬撼曼城 紅魔遇拖肥

英聯盃周四完成16強所有比賽後，隨即進行8強抽籤，結果淘汰利物浦的阿仙奴再遇另一勁敵曼城，而曼聯就會與愛華頓爭入4強。

阿仙奴周四憑互射12碼勝出，踢走利物浦，但8強就要再激鬥衞冕的曼城，兩軍主帥阿迪達與哥迪奧拿會再演師徒對決。去季在7月上演的英足盃4強賽事，阿迪達便曾領兵工廠以2:0戰勝曼城，技術性擊倒「師傅」哥帥，最終更在決賽擊敗車路士，奪得他執教生涯首冠，而阿仙奴更有主場之利。

至於1天前在16強以3:0大勝白禮頓的曼聯，就要與今季目前在各項賽事6戰全勝的愛華頓交鋒，預計這場在葛迪遜公園上演的賽事，也會是一場惡鬥。至於周四以1:0淘汰阿士東維拉的英冠球隊史篤城，就會面對熱刺，而同日也踢走另一英超球隊富咸的賓福特，則遇上紐卡素。

經過連續4個周中快馬加鞭踢完頭4圈比賽後，英聯盃8強會在12月22及23日才進行。

英聯盃8強抽籤

愛華頓 vs 曼聯

阿仙奴 vs 曼城

賓福特 vs 紐卡素

史篤城 vs 熱刺

註：前者主場

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