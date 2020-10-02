游泳｜抗癌復出第二戰得「梗項四」 池江：刷新第二人生紀錄已經好滿足

成功戰勝白血病復出的日本女泳手池江璃花子，於東京辰巳國際游泳場舉行的日本學生錦標賽，以25秒62的成績，獲得50米自由泳項目第四名。雖然未能躋身三甲，但這名20歲泳手直言，對於能夠刷新第二人生的個人紀錄感到滿意。

19年初宣佈患上白血病的池江璃花子，抗癌成功後在8月29日，於東京都特別游泳大賽正式復出，在50自游出26秒32。經過個多月的調整後，她在周四出戰日本學生錦標賽，先在初賽游出25秒87，於40名選手中以第6次晉級。池江在決賽初段雖然稍稍落後，但憑着凌厲後勁追至第四，僅差0秒04就可踏上頒獎台。至於作為里約奧運代表的今井月，就以破大會紀錄的24秒93封后。「老實說，只得第四名實在可惜，但現階段來說已算很成功了，刷新第二人生的個人紀錄，也第有滿足感。」賽前目標只是要游出25秒80的她說。

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