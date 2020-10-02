英超｜競爭大難出頭 傳紅軍小將2.3億投錫菲聯

利物浦小將利安比維斯達今季季前回歸球隊，原以為可獲得更多上陣機會，但除了社區盾後備登場後，就未有再為球隊上陣過。近日有英國傳媒報道，錫菲聯打算以2,300萬鎊（約2.3億港元）的轉會費羅致這位英格蘭前鋒。

過去曾經贏得世少盃金靴的比維斯達潛質內備受各界睇好，然而現時利物浦隊內競爭太大，季前更向狼隊簽入迪奧高祖達，令這位年僅20歲的小將難有出頭機會。早前已有指水晶宮曾向紅軍就比維斯達報價，周三太陽報就報道錫菲聯打算出價1,800萬鎊，再加500萬鎊浮動條款收購比維斯達，合約內並且同樣備有回購條款，而據報道指利物浦亦屬意將比維斯達出售予錫菲聯，且看未來會否成事。

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