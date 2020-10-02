武漢肺炎｜歐戰最多開三成座位畀球迷入場 下周國際賽開始實行

歐洲足協執行委員會周四宣佈，由下周的國際賽開始，容許在歐洲足協轄下的賽事，有限度重開讓球迷入場觀戰，人數上限為球場容量三成，但先決條件是比賽當地政府許可，而球場暫時亦只會接待主場球迷。

受武漢肺炎疫情影響，自職業球壇在6月陸續重開後，大部份賽事都要閉門進行。歐洲足協在上月24日於匈牙利布達佩斯舉行的歐洲超級盃，開放予超過15,500名球迷進場，有關方面認為這個先導計劃相當成功，於是決定將計劃推展至今季歐聯、歐霸盃及歐國聯賽事。

根據安排，每場比賽最多可開放球場的30%座位，讓球迷入場觀戰，但現場觀眾必須保持社交距離，同時亦要戴上口罩，但歐洲足協強調，球迷能否入場，或者是有多少球迷能夠入場，仍要視乎各地不同的防疫規則。

歐洲足協會長施費連說：「這個決定是明智的第一步，我們既要首先顧及球員的安全，亦要尊重每個國家的法例。在應對武漢肺炎這個公敵上，不過國家在不同時候也會面對不同挑戰，應對方法亦因而會有不同，我們一直尊重各國對疫情的不同評估，新政府將會令開放讓球迷入場的安排，較以前更有彈性。」

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