阿仙奴在周四英聯盃16強淘汰利物浦一戰中，門將賓特尼奴屢次為兵工廠大門化險為夷，而進入互射12碼階段更救出兩球12碼助球隊晉級，賽後傲氣地以今場表現，驗證自己是阿仙奴「No.1」。

由於已轉會阿士東維拉的達米安馬天尼斯，上季在賓特尼奴受傷後擔正表現突出，更助球會稱霸英足盃，因此有不少質疑聲音認為這位阿根廷門將比尼奴更值得成為兵工廠的正印門將。不過，領隊阿迪達仍選擇信任賓特尼奴，而這位28歲德國門將今仗便用表現來作回報，在比賽中先後救出迪亞高祖達、華基爾雲迪積克及馬高古積等人的威脅射門，90分鐘內作出多達7次的成功撲救，加上互射12碼階段再擋走奧歷治及哈利威爾遜兩位紅軍球員的操刀，協助阿仙奴在12碼大戰中以5:4晉級。

尼奴賽後受訪時說：「這是一場硬仗，當然，我很開心能為球隊救出12碼，最後看到己隊每位球員的笑臉，但我寧願不用12碼贏，只是球隊能從周一的失望中迅速返回勝軌，這是值得開心的。」他隨後再給予自己信心：「球會經常給予我的感覺，就是我是球隊的一號門將，是No.1，將來也會繼續是；我的工作就是每一周去證明這一點，而我覺得我今晚做到了。」

阿迪達也這樣稱讚尼奴：「尼奴非常棒，當我們需要他，他就表現出水準。在晏非路作賽，你需要一些球員帶來個人頂級演出，我一直很信任他，也了解他。我們不想馬天尼斯離開，但這（出售馬天尼斯）可能是對他倆最適當的解決方法。」此外，這位少帥也強調能在晏菲路踢出決心及勇氣，最後取得晉級資格，對球隊是邁出重大一步，證明他們正走在正確的道路上。

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