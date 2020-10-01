英超開季唔太順嘅雙曼，禮拜三喺英聯盃16強都同樣以3:0大勝，齊齊淘汰英超對手過關入八強。上場英超慘敗2:5嘅曼城，今仗有史達寧起孖終於開齋，仲助攻新兵費倫托利斯（F托）入處子球作客大勝般尼。至於紅魔再造訪白禮頓，就靠桑馬達一傳一射搞掂，更難得係後防冇失波，今場為球隊把關嘅甸恩軒達臣（D軒）又要記一功，救出對方一次幾乎必入攻門，相信有更多魔迷支持佢取代埋迪基亞嘅英超正選位。

曼城上場英超真失禮，喺地頭竟然慘負李斯特城2:5，好彩今場英聯盃對住般尼醒神番，尤其史達寧，早段已經兩次快射不過畀對方門將撲出，踢到35分鐘，史達寧終於接應班捷文文迪傳送撞射得手，49分鐘仲起孖射成2:0。佢喺65分鐘更投桃報李畀之前助攻佢嘅F托射成3:0埋齋，而呢球亦係呢位西班牙翼鋒加盟後嘅第一球，呢支上屆英聯盃盟主輕鬆闖入八強，衞冕又近一步。

戴亞斯入城忍唔住喊爆

曼城領隊哥迪奧拿賽後話經歷李城一役後，呢場大勝好重要，而佢仲開心係嚟緊禮拜六英超作客列斯聯，啱啱由賓菲加轉會、身價成6,300萬鎊嘅中堅魯賓戴亞斯好大機會出得，解救條鬆散防線。講到戴亞斯，佢都幾唔捨得賓菲加，喺日前段更衣室告別片入面忍唔住喊，至於教練佐治捷西斯就好似智慧老人咁，贈言戴亞斯話佢係由一間更大嘅球會離開，賓菲加比唔上曼城嘅只係財力，話如果論兩間球會嘅歷史同價值，賓菲加勝過只係講錢嘅曼城多多聲。

至於紅魔對住四日前先喺聯賽交鋒過嘅白禮頓，嗰場波要踢到吹完場雞先因為補吹對方手球，靠波基斯費南迪斯12碼建功險勝3:2，但今次就贏得好輕鬆，麥湯米尼、桑馬達同保羅普巴各入一粒作客大勝3:0，馬達仲獻出一傳一射。賽後外界都話呢場因為係D軒把關，曼聯先可以保不失，尤其呢位23歲門將喺下半場，曾擋出李安度杜沙特嘅近門施射。

D軒又不失迪基亞壓力大

紅魔領隊蘇斯克查就繼續讚D軒，而曼聯名將、家陣做評述嘅高爾，直頭話D軒2場英聯盃都0失球兼咁好表現，令本身正印嘅迪基亞承受好大壓力：「迪基亞過去幾年係功不可沒，但如果佢表現冇起色，軒達臣就好有機會，相信迪基亞家陣要為保住正選而奮鬥。」