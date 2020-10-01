NBA總決賽周三開打，被看淡的熱火鬥大熱門湖人雖取得強勢開局，但難擋對手半場射入平隊史紀錄的11記三分球，隨後再有兩主力積傑錫（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）傷出，占美畢拿（Jimmy Butler）更要負傷硬撐。最終「紫金軍團」有勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）合共攻入59分，輕鬆以116:98大勝熱火先拔頭籌。（ViuTV 99台明日9:00am直播總決賽Game 2）

文：亨少

今仗甫開局熱火眾將已相當積極，一度打出13:0攻勢，不過其後湖人的樸比（Kentavious Caldwell-Pope）及丹尼爾格連（Danny Green）外線頻頻命中，第一節尾段已成功反超。其後湖人一直保持強勢，越拉越遠，相反熱火更有老將積傑錫及艾迪巴約先後因腳傷及肩傷被迫退下火線，畢拿雖攻入全隊最高的23分，但因一次上籃「拗柴」令戰力大減。湖人兩大天王今仗狀態大勇，其中AD取得全場最高的34分，LBJ亦交「準三雙」的25分、13籃板及9助攻，領球隊於7場4勝的系列賽領先。

老將積傑錫或收「咧」

今仗勝負關鍵在於雙方經驗上的分野，初段落後下的湖人迅速站穩陣腳，準繩的外投令熱火無從防守。近季屢在總決賽首戰輸波的LBJ，亦取得他在2011年後的總決賽Game 1首勝（見另文），同時首次出戰總決賽的AD今仗在籃底展現統治力，亦取得個人總決賽的首場勝利。

熱火輸波之餘更要面對折將的問題，其中積傑錫僅打15分鐘就因左腳受傷退下火線，據指這位34歲控衞左腳足底筋膜撕裂，情況最差將缺席餘下系列賽。不過在2013年季後賽曾有「奇蹟」，前網隊名將祖莊遜（Joe Johnson）受同一傷患，仍能在翌仗上陣再戰五場。熱火如缺少這位季後賽場均貢獻20.9分的主將在陣，攻力及組織料大打折扣，熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）指積傑錫希望在總決賽中出場，仍未排除他在較後時間復出的可能性。

湖人封王熱透至1.04倍

幸好，第三節因肩傷返更衣室的艾迪巴約，以及拗柴的畢拿在接受檢查後未見大礙，料香港時間周六上演的Game 2仍可上陣。雖然雙方只打一場，但外國不少博彩公司已對湖人封王充滿信心，英國skyBET將其賠率由1.25倍急降至1.07倍。Sportsbet的湖人奪冠賠率更熱至1.04倍，對手熱火為11倍，且看最終湖人能否如願重奪失落10年的NBA總冠軍。