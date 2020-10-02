英聯盃｜高普暗示沙基利為轉會缺陣 潛在買家可能係拉素

在上圈英聯盃大數林肯城一仗有入球的利物浦中場梳頓沙基利，周四16強鬥阿仙奴一仗缺席，領隊高普賽後坦言這位上季缺乏上陣機會的瑞士國腳，未有列席是因為有些事情在背後發生，疑是暗示對方即將離隊。

利物浦在這場悶戰後的互射12碼階段不敵阿仙奴，提早於16強出局，高普賽後被問到沙基利缺陣的原因時，這樣回應：「有些球員沒有參與，並非受傷，也不是出於紀律原因。在每年的這段時間，有些事情就會在背後發生，而作為球隊主帥的你就不得不去回應，這就是我們在這件事的處理。」

據英媒報道，至少有兩間匿名球會對沙基利感興趣，一旦達成協議，轉會費會訂在2,000萬鎊左右，消息還指其中一間球會來自意大利。1月時，拉素曾對沙基利感興趣，未知今次再接觸利物浦的，會否是這間今季可參戰歐聯分組賽的意甲球會。

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