另類排名｜美斯當選20年最具市場價值運動員 C朗居次席LBJ列第三

根據英國雜誌《SportsPro》最新公佈的2020年最具市場價值運動員排行榜，效力西甲巴塞隆拿的球星美斯以總分115分排第1，基斯坦奴朗拿度（C朗）僅以2分之差排第2，NBA球星勒邦占士（LeBron James）則排第三。

《SportsPro》是根據運動員在市場推廣上的實用性、覆蓋率、回報率和能引起共鳴四點，計算出一個總積分來排名。結果美斯排首位，C朗排第二，而占士排第三。第四位則是印度木球手高尼（Virat Kohli），排第五則是加拿大女網球手安達絲古（Bianca Andreescu）。

至於前10名最具市場價值的運動員中，有五人是足球員，除了美斯和C朗外，分別是排第六的尼馬、排第9的穆罕默德沙拿以及排第10的保羅戴巴拿。另外要留意是，因印度人口眾多，而木球是該國最受歡迎的運動，除了高尼排第四外，另一印度木球選手沙馬（Rohit Sharma）就排第八。俄羅斯綜合格鬥拳手、外號「小鷹」的卡比（Khabib Nurmagomedov），則排第七。

《SportsPro》2020年最具市場價值運動員前5排行榜

排名：1

運動員：美斯

運動：足球

得分：115分

排名：2

運動員：基斯坦奴朗拿度

運動：足球

得分：113分

排名：3

運動員：勒邦占士

運動：籃球

得分：110分

排名：4

運動員：高尼

運動：木球

得分：109分

排名：5

運動員：安達絲古

運動：網球

得分：107分

資料來源：《SportsPro》

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