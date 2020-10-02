武漢肺炎｜拿玻里宣佈施連斯基確診 熱拿亞再多5人中招

周五意甲拿玻里宣佈，隊中波蘭中場施連斯基和一位教練組成員確診武漢肺炎，前者上周有份出戰對熱拿亞的賽事。今周拿玻里將要鬥祖雲達斯，目前未知賽事會否延期。另外，熱拿亞周五亦宣佈球隊再多5位職球員確診，現感染人數為19人。

上周日熱拿亞門將馬迪亞比連及中場舒奧尼，因感染武漢肺炎而錯過球隊周日作客拿玻里的意甲聯賽，熱拿亞該仗以0:6慘敗。但賽後，熱拿亞再有12名職球員的檢測呈陽性，感染人數上升至14人，而賽會已經安排熱拿亞的賽事延期，原本周六鬥拖連奴的賽事已經押後。當時意大利傳媒已指，賽會和當地政府正研究方案應對，避免武漢肺炎有足球界中爆發，並考慮暫停意甲兩周，但最終未有成事。

不過，曾與熱拿亞接觸的拿玻里被意甲定為重點檢測球隊，周四進行武肺病毒測試後，發現施連斯基和一位教練組成員的檢測呈陽性，施連斯基曾有上周對熱拿亞的賽事上陣約70分鐘。

按照原定計劃，拿玻里周日將要作客鬥祖雲達斯，不過，鑑於熱拿亞和拿玻里的情況，未知賽會會否暫停該賽事或整個聯賽。

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