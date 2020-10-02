F1｜本田宣佈明年底退出F1 大細牛要再搵新引擎

日本汽車生產商本田宣佈，決定於21年尾退出F1賽場，目前使用該廠引擎的紅牛，以及今季易名為艾法托利的紅牛二隊，將要另覓動力單元（Power Unit）供應商。

「本田將繼續跟紅牛與艾法托利車隊合作，全力爭取更多勝利，直至2021年賽季結束。」本田發聲明說。

本田於18年起成為紅牛二隊引擎供應商，因為成績理想，「大牛」在19年亦換上該廠的引擎。不過，由於F1將於2022年實施新規例，新技術開發成本高昂，本田早於去年底已表明有意退出，但在紅牛挽留下，終承諾在21年賽季繼續為對方旗下兩支車隊提供動力單元。全球經濟受武漢肺炎疫情拖累，汽車生產業受到嚴重打擊，加上F1充滿不明朗因素，本田最終決意「斬纜」。紅牛總監賀拿表示，理解與尊重本田的決定。他說：「我們期待進入革新、發展與成功的時代。我們接下來將會搜尋最有競爭力的動力單元，應付22年與之後的賽事。」

經過10站賽事後，紅牛目前以192分排在車隊榜第二位，落後榜首的平治174分，法拉利則以59分，在10隊中排第7。

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