英超｜過去一周與摩佬隔空互寸 蘇B：當做搵啲樂趣囉

周日英超的重頭戲，熱刺領隊摩連奴將會領軍重返奧脫福，對陣自己的舊東家曼聯。過去一周摩佬與紅魔領隊蘇斯克查不時隔空「暗寸」對方，對此蘇B就在受訪時談到二人的關係，更認為二人的言論只是開個玩笑，雙方也沒有將這些言論放在心上。

上輪曼聯對陣白禮頓時，對方有5次射門擊中門柱或門楣，最終紅魔靠一個「遲來的12碼」贏得3分。當時蘇B在賽後表示幸運摩佬未有在場幫忙量度龍門的高度，否則球隊最終可能會失更多球，摩佬隨後就回應指蘇B並不會關心龍門的尺寸，只是關心禁區的大小，暗示紅魔一直依靠博12碼去取得勝利。對於這次隔空駁火，蘇B就提到自己沒有介意這些言論：「我們目前處於一個陌生的時代，有時候我們要自行去找一些樂趣。對我來說，摩連奴是一位很有魅力的領隊，他是一位贏家，不過我並不喜歡玩心理戰。」

摩佬曾經談到曼聯在球證吹完場哨子後還能獲得12碼，並且贏得勝利，蘇B大笑並回應：「這是按照足球比賽的規則進行，我沒有其他的想法。不過，我在球員時代擔任前鋒的時候，我其實不介意禁區的尺寸是多少，我只會想着去取得入球。」

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