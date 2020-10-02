歐霸｜槍手熱刺分組賽抽好籤 盧卡古當選賽事最佳球員

歐霸周五完成抽籤，三支英超球隊對手實力不算太強，預計會是各組的晉級大熱，12組中戲碼最強的為F組，分別有拿玻里、皇家蘇斯達、阿爾克馬爾和克羅地亞代表列積卡。另外，國際米蘭的前鋒盧卡古獲選為上季賽事最佳球員。

分組賽將會在10月22日開打，上季贏得英足盃的阿仙奴位於B組，同組較強的對手為挪威的莫迪，另外兩隊為奧地利代表維也納迅速和愛爾蘭的鄧達克；同市的熱刺就位於J組，他們將要繼外圍賽後，再次征戰保加利亞，鬥盧多格德斯。而李斯特城就要硬撼布拉加，更要到希臘和烏克蘭作賽。

另外，歐洲足協宣佈，國際米蘭的前鋒盧卡古獲選為上季賽事最佳球員，國際去季由歐聯少組賽第三名，降至歐霸作賽，其後順利殺入決賽，可惜最終不敵西維爾飲恨。不過，這位比利時前鋒在去季6場歐霸賽事中均有入球，合供攻入7球。

歐霸分組賽抽籤結果：

A組：羅馬（意大利）、年青人（瑞士）、克盧日（羅馬尼亞）、索菲亞中央陸軍（保加利亞）

B組：阿仙奴（英格蘭）、維也納迅速（奧地利）、莫迪（挪威）、鄧達克（愛爾蘭）

C組：利華古遜（德國）、布拉格斯拉維亞（捷克）、比亞斯華夏普爾（以色列）、尼斯（法國）

D組：賓菲加（葡萄牙）、標準列治（比利時）、格拉斯哥流浪（蘇格蘭）、列治普斯納（波蘭）

E組：燕豪芬（荷蘭）、PAOK（希臘）、CF格蘭納達（西班牙）、奧摩尼亞（塞浦路斯）

F組：拿玻里（意大利）、皇家蘇斯達（西班牙）、阿爾克馬爾（荷蘭）、列積卡（克羅地亞）

G組：布拉加（葡萄牙）、李斯特城（英格蘭）、AEK雅典（希臘）、盧甘斯克索爾亞（烏克蘭）

H組：些路迪（蘇格蘭）、布拉格斯巴達（捷克）、AC米蘭（意大利）、里爾（法國）

I組：維拉利爾（西班牙）、卡拉巴克（阿塞拜疆）、特拉維夫馬卡比（以色列）、施華斯堡（土耳其）

J組：熱刺（英格蘭）、盧多格德斯（保加利亞）、寧斯（奧地利）、安特衛普（比利時）

K組：莫斯科中央陸軍（俄羅斯）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、飛燕諾（荷蘭）、禾夫斯貝加（奧地利）

L組：真特（比利時）、貝爾格勒紅星（塞爾維亞）、賀芬咸（德國）、利巴域（捷克）

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