NBA總決賽｜積傑錫艾迪巴約上陣成疑 JB：我哋打慣逆境波

熱火透過Twitter宣佈，在NBA總決賽第一回合受傷的積傑錫（Goran Dragic）與艾迪巴約（Bam Adebayo），在香港時間周六上午進行的第二回，均告上陣成疑。

熱火在首回合以98:116不敵湖人，更有三名主將受傷，當中扭傷左足踝的占美畢拿（Jimmy Butler）已無大礙，預料將可上陣，但左腳足底筋膜撕裂的控球後衞積傑錫，以及拉傷頸部的中鋒艾迪巴約，則可能會錯過第二回合賽事。

在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約，在G1第三節尚餘六分鐘左右時觸傷肩膀退下火線，經磁力共震後證實拉傷頸部。他全場上陣21分鐘，得到8分及4個籃板球。至於在季後賽場均有19.9分的積傑錫，在G1就只出場15分鐘，得到6分及交出3次助攻。

雖然在爭標關鍵時刻受到傷兵問題打擊，但史普利斯查（Erik Spoelstra）教練仍相信熱火有力克服困難。他說：「到這個關頭，我們要傾力出擊。我們的球員並不是臨時拉伕出場的，他們在整個球季一直扮演着重要的角色，大家都充滿信心，後備陣容深度向來是我們其中一個最強之處。」

占美畢拿亦強調，熱火一向擅長在逆境下作賽。他說：「當你說到逆境，我們正是在逆境中茁壯成長的。我們相信自己有力勝出，不能坐以待斃。如今進入第二回合，面對所有逆境，已是背水一戰，我們一定要贏。」

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