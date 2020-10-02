近年香港足球與外地的水平好像越來越遠，或許不是我們沒有進步，而是別人走得太快，我們跟不上世界的步伐，而且未有察覺要跟上步伐。

舉例而言，近日港超重開，筆者喜見愉園（圖）復賽後表現出色，亦見傑志在菁英盃中器重有能力的青訓產品。一眾年輕球員的進步和表現，已證明香港足球除了外援和入籍兵，還有本土的有潛質球員接班。可惜的是，我們經常以「𡃁仔」和「𡃁仔波」稱呼年輕球員和他們的表現。於是，思想上認為他們要慢慢浸淫，通常是後備力量，亦接受他們踢「𡃁仔波」，也更容易以取經驗作藉口來接受犯錯。

諷刺的是，隨着現今足球要求快，歐洲和亞洲近年都湧現大量的年輕球員，以德甲多蒙特為例 ，17、18歲已是正選主力球員，球隊應是有能者居之。反觀香港，比賽節奏越來越慢，踢法多年依舊，重用外援和入籍球員，未有正視年輕球員的重要性和能力。我們必須放棄以年紀來代表「𡃁仔」的想法，反之催俗年輕球員更加努力爭取機會，給予適當的位置，不偏不倚，莫失莫忘。否則新的五年計劃即使能培育人才，亦恐怕欠缺承接和表演的舞台。

要選擇重施故技，還是破舊立新，轉變未必一定會變得更好，但若繼續停留，則怕難見曙光。現在需要的不僅是跟上自己計劃的步伐，而且更要是追趕遙遠的距離。硬件的確面對不少困難，但至少軟件和腦袋不能再選擇落後。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報