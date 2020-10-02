歐霸外｜上屆8強僅負紅魔今屆入唔到分組賽 哥本哈根呢球烏龍笑死人

去屆歐霸盃8強分子哥本哈根，周四於今屆外圍賽附加賽遭克羅地亞球隊列積卡以1:0淘汰，而這個入球不但是來自哥軍的烏龍球，過程更是令人爆笑。

哥本哈根上屆歐霸盃殺入8強，最後踢至加時才不敵曼聯0:1出局，因此周四賽前，不少人都將擁有主場之利的他們看高一線，結果竟令人失望。

主隊爆冷以0:1落敗，失球出現在20分鐘，但可以說失球前發生一連串的事情，都使人覺得不可思議。列積卡當時有個反擊機會，該名球員引球推過半場，而哥本哈根本來有一名後衞從後追趕他，另一名後衞在其面前阻擋他推進，怎料在他面前的守衞竟被這位列積卡球員一個假身騙過，跣倒在地時還令從後追趕的那名隊友也被他絆倒。

不過，更尷尬的是，隨後這位列積卡球員面對出迎的門將起腳施射，皮球竟中楣彈出，但不幸是皮球竟剛好撞落另一位趕到護空門的後衞彼得安卡臣腳下，結果變成這個烏龍球。

入球過程一波三折，但列積卡絕對不會介意，皆因他們繼2017/18球季後，事隔3年再闖入歐霸盃分組賽階段。

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