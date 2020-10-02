銀牌決賽｜「磨合期」即贏兩冠 李志堅笑言：我一向謙虛

李志堅去季在大埔贏得聯賽冠軍，今季轉投東方，季初目標保守，表示今季旨在磨合，豈料這段「磨合期」，東方已取得兩項重要盃賽，聯賽雖然被動，但仍有機會成為「三冠王」。李志堅表示，不理會對手戰續，會全力爭勝。

被問到季初的目是否過份謙虛，心情大好的李志堅笑言：「我一向謙虛。這是計劃來的，但今季已達到一些目標，更加理想。不過，永遠都要有計劃，足球隊要放長遠點，來年我們有機會踢亞洲賽，到時再看看如何部署。」

季初過份謙虛，上周卻大意沒有把傑志列入聯賽競爭對手，而傑志取得聯賽主導權，堅sir再笑言：「人總會犯錯吧，我評估錯誤。事實上，我也是看分數，傑志失分予我們，但之後他們贏理文和富力，發揮得好，就值得冠軍。」堅sir表示，不理其他對手戰績，目標是全取餘下六分，但周四亦有受富力追平傑志而感興奮，「開心了一刻，事實是機會重燃嘛，看似有機會，但之後又沒有了，心情起起落落。」

理文衝擊隊史第二個冠軍失敗，主教練陳曉明盛讚球員盡力，更想感謝球員，他說：「球員為復賽犧牲好多，這段時間盡忠職守，就算不能奪冠，我都為他們感到驕傲。這段時間很困難，球員沒有外出，好有紀律，就是為了今場決賽。」他希望球圈以外，各界也知道有一班球員為了比賽而這樣付出。

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