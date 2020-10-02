西甲｜巴塞3蛋贈切爾達 賽前官宣新右閘1.9億來投

巴塞隆拿於周四的西甲快車，10人應戰下仍憑小將安素法迪再有斬獲，作客以3:0大勝切爾達，取得兩連勝兼1球不失。

巴塞續由美斯、基沙文、菲臘比古天奴及安素法迪組成進攻線，而最耀眼的竟是年僅17歲的法迪，繼上周4:0大勝維拉利爾梅開二度後，今仗在開賽11分鐘便接應古天奴傳送，避過對方一名守衞後扭入禁區，在另兩名切爾達守將夾擊前乖巧射入近柱，助巴塞打開缺口。

不過，巴塞在42分鐘有中堅基文迪朗格勒為阻敵軍前進，起肘打中對手犯規，兩黃一紅被逐，令教練朗奴高文要提早換出基沙文，由烏拉圭年青中堅朗奴阿奴祖入替加強防線。換邊後，巴塞沒有因踢少1人而陷入劣勢，反而在51分鐘藉烏龍球擴大比數，美斯禁區右路想傳球，竟「省」中對方的盧卡斯奧拿沙入網；至補時階段，美斯突破防線起腳雖被對方門將擋高，但沙治羅拔圖補射入網，巴塞最終大勝3:0，開季兩連勝。

賽前，球隊更宣佈簽入阿積士的19歲右閘達斯，基本轉會費為2,100萬歐元（約1.9億港元），另加500萬歐元的附屬獎金條款，而最驚人的是這位美國小將的合約內，有高達4億歐元的巨額買斷條款。達斯最快可在球隊周日西甲迎戰西維爾候命，這支上屆歐霸盃盟主也剛在周四西甲奏凱，靠前鋒安尼斯利完場前的入球，主場1:0險勝利雲特。

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