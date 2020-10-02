剛在足總盃決賽擊敗富力的東方龍獅，今日三時在移師旺角場上演的高級組銀牌決賽，強勢鬥缺少射手尼迪利的理文，爭取自2015/16球季後再度成雙料冠軍。

老牌球會東方是現時唯一有機會成為三冠王的球隊，周一在足總盃決賽2:0擊敗富力先過第一關，亦取得來季代表香港出戰亞洲球會賽的資格；第二關是今日對理文的銀牌決賽，而最後是聯賽，惟失分較傑志多，要重奪冠軍形勢相對被動。雖然高級組銀牌冠軍並無代表香港出戰亞洲賽的資格，但兩隊不會因此放軟手腳，事實上，東方經過連續三季的錦標荒後，今季入主的教練李志堅極需要成績以穩軍心，以及增加管理層對球隊的信任。

堅sir：聯賽被動必搶銀牌

與銀牌特別有緣的東方，過去先後10次成為盟主，今屆賽事首圈輪空，八強先淘汰南區，準決賽以5:3擊敗富力躋身決賽，與理文爭標。李志堅表示早前奪足總盃，已達成來季再戰亞洲賽的目標，而餘下的銀牌及聯賽，後者爭標要視乎對手戰績，故會全力爭取銀牌。

不過，東方要爭取自2015/16球季再奪銀牌有相當難度，因為三箭頭的辛祖及盧卡斯同於季中加盟，不合在銀牌為東方上陣的資格，鋒力必減，估計利馬及陳浩瑋等攻擊球員有機會正選登場。東方季內與理文四度碰頭，菁英盃分組賽首循環及次循環分別以2:0及3:1勝出，聯賽兩隊則各勝一仗。

理文體能佔優靠速度

理文上場在聯賽不敵傑志之餘，還有首席射手尼迪利領黃，累計五黃今戰停賽，對球隊進攻的影響肯定不少（見另文），估計擁有甚強突破能力的基華尼頓將推前，與阿根廷球員亞哥斯達合組攻擊組合。

理文初賽先以3:0挫佳聯元朗，8強以5:1淘汰傑志，繼而於準決賽以3:0勇挫和富大埔，而復賽次戰不敵傑志，對球隊士氣及信心當然有影響，但相對東方，理文有較長時間讓未在最佳狀態的球員恢復。不過，季中加盟的中村祐人及黃俊皓等人同樣不合上陣資格，兵源調動受限制。

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