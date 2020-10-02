歐聯抽籤｜兩大球王昔日對決35次 美斯領風騷

2020/21球季的歐聯分組賽抽籤周四已進行，其中兩大球王美斯與基斯坦奴朗拿度（C朗）將事隔兩年多後再於比賽中碰頭，事關巴塞隆拿與祖雲達斯同樣被抽中身處G組。西班牙《世界體育報》統計了兩人對壘的往績，美斯佔盡上風。

美斯與C朗此前合共35次交手，美斯代表的球隊取得了16場勝仗，另外10次打和，而C朗領銜的球隊則只得9場勝仗。入球方面，美斯在兩人碰頭時入了22球，平均每139.7分鐘就有進賬，還製造過12次助攻；C朗則入了19球，每155分鐘才入一球，而且只得1次助攻。

美斯與C朗最多碰頭的賽事，自然是在西甲。C朗在09至18年效力皇家馬德里時，連同西班牙盃、西超盃及歐聯等各項賽事，在國家打吡與美斯的巴塞共30次對戰，得7勝9和14負成績。若只計歐聯賽事方面，兩人此前曾5次相遇，當中有3次是C朗仍效力曼聯時，美斯仍然秤先，取得2勝2和1負，而且累計入了3球，C朗則在這5場賽事顆粒無收。

更有趣的是，美斯和C朗若在歐聯碰上，贏家代表的球隊最終都能捧盃而回。07/08球季，C朗帶領的曼聯在4強兩回合淘汰巴塞，最終奪冠；08/09球季則是決賽一場過，巴塞贏曼聯2:0稱霸，而10/11球季，巴塞與已有C朗在陣的皇馬4強交鋒，結果前者成功晉級後，再於決賽戰勝曼聯封王。不過，這次兩人是首次在分組賽遇上，離決賽之路非常遙遠，此數據未必值得參考。

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