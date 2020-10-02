賽車｜相隔14年再辦F1 伊莫拉站開放予1.3萬車迷入場

F1意大利伊莫拉站發聲明宣佈，將開放予大約13,000名車迷入場觀戰。

伊莫拉站將於10月31日至11月1日舉行，根據安排，每日將有13,000名觀眾入場，據悉門票已開買一個星期，部份區域的門票更已售罄。伊莫拉自1980年起，曾連續27年舉辦F1賽事，當中除了第一年外，其餘26年均以聖馬力諾站名義舉行。當地對上一次主辦F1賽事是在06年，而隨着美洲及亞洲多個賽站因武漢肺炎疫情而取消，伊莫拉賽車場亦將再次成為F1舞台。

今屆頭八站F1賽事均要閉門進行，至上月中的意大利站，終於開放讓每日2,800名車迷入場，之後的俄羅斯站亦有現場觀眾，而接下來的德國站及葡萄牙站，亦會有限度開放予公眾入場。

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