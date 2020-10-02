法網｜迪安輕鬆又過一關 哈蕾普完美復仇54分鐘KO對手

周五法網男單第三圈，三號種籽的迪安面對28號種籽挪威球手魯特。結果這位新科美網冠軍表現出色，僅花2小時15分鐘就以直落三盤淘汰對手，繼續往連續三年殺入決賽的目標進發。

今仗比數上雖然懸殊，但戰情卻並非一面倒，年僅21歲的魯特為迪安帶來不少麻煩，其中首盤第四局就成功打破迪安的發球局，不過其後一局迪安亦隨即破發。首兩盤迪安面對多達8次破發分，但只讓魯特成功破發一次，足證其紅土場的威力。第三盤迪安未再讓魯特得到破發機會，最終以直落三盤6:4、6:3，6:1淘汰對方晉級。

同日女單第三圈，頭號種籽的哈蕾普於第三圈遇上25號種籽美國球手安妮絲慕娃。去年哈蕾普就於法網八強爆冷不敵當時年僅18歲的安妮絲慕娃，所以今仗亦可說是復仇之戰。但今次交手戰情卻極為一面倒，哈蕾普全面壓制對手，甫開賽已經成功破發，僅用25分鐘就送「6隻光蛋」予安妮絲慕娃。全場比賽安妮絲慕娃出現多達32次無壓力下失誤，最終第二盤亦未能打出水準，再輸一盤1:6下，僅54分鐘就被哈蕾普直落兩盤淘汰。

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