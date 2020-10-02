不堪回首：占士贏G1勾起慘痛經歷

NBA季後賽總決賽第一場，湖人以116:98大勝熱火，總場數領先，主將勒邦占士克服總決賽「Game 1恐懼症」，取得自2011年來的首勝，而且他全場表現亮眼，17射9中得25分，還有13籃板和9次助攻，交出「準三雙」成績。

勒邦占士此前9次打總決賽第1場，只得1勝8負，唯一勝仗要追溯到2011年仍代表今場對手熱火時，大戰小馬所取得，但最終球隊以2:4的總場數落敗。事隔九年，占士終再於Game 1獲勝，而且今仗表現非常優秀，投入兩記三分球，歷來在NBA總決賽累積投入88球，超越86球的勇士後衞K湯遜（Klay Thompson）升上次席，與榜首史堤芬居里（Stephen Curry）仍有33球距離。除了三分球外，占士在總決賽累積籃板數字亦超越了湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），今仗搶得13個籃板，令他的總數增至503個，登上第四，超越渣巴的502個。

賽後被問到終於再在總決賽第一場勝出，占士竟提起九年前帶領熱火出戰季後賽，今仗前唯一一次旗開得勝卻沒有美好結果的慘痛回憶：「那真的到現在還『燃燒』着我。」2011年總決賽熱火對小馬，前者曾兩度領先下終以場數2:4失冠。

文：盧卡東尼