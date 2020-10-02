銀牌決賽｜台灣外援報恩 助李志堅圓冠軍拼圖

今季加盟東方龍獅的中華台北前鋒陳浩瑋季內未有太多機會，不過，今午在銀牌決賽後備落場，尾段大爆發先為球隊打開紀錄，再助攻給艾華頓為球隊奠勝的同時，亦以冠軍來回報東方主教練李志堅簽入這名中華台北主力。

東方龍獅今午在銀牌決賽兩球擊敗理文，歷來第11次奪這項有過百年歷史的淘汰賽錦標，而主教練李志堅執教生涯集齊聯賽、銀牌、足總盃及菁英盃，本地四大錦標。

中華台北去年友賽作客擊敗港隊，陳浩瑋包辦兩球，賽後獲李志堅提出斟介，最終加盟東方，陳浩瑋季內在東方未有太多上陣機會，尤其是辛祖及盧卡斯加盟後，大部份時間是後備，今場決賽繼續後備，下半場始獲安排上陣，球隊處於下風，陳浩瑋與艾華頓的速度在尾段大派用場，結果由兩人策動的兩次突擊攻入兩球，助東方致勝。

曾在中甲效力北京北控、現年28歲的陳浩瑋賽後表示，第一季在香港落班，就拿足總盃及銀牌，相當高興，他說：「很慶幸有這機會與球隊一起努力拿下冠軍 ， 但球隊還有很長的路要走，希望自己可以繼續扮演重要角色。感謝各方的支持，當然要特別感謝讓我加入東方的堅sir(李志堅)。」

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