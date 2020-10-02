【本報訊】周四中秋節於將軍澳運動場上演的港超聯冠軍關鍵戰，富力在少踢1人兼半場落後2球下，下半場一度追平，但最終仍以2:3不敵傑志。傑志贏波後升上榜首，餘下兩仗對爭冠無望的冠忠南區及愉園，全勝即穩奪冠軍。

兩隊開賽初段均鬥心十足，雙方埋牙鏡頭甚多，球證吹罰也不少。傑志攻勢較多，他們亦在17分鐘先開紀錄，陳晉一左路傳中，加維蘭再大腳將皮球踢向禁區另一邊，蘇沙心口控定勁抽，周煜辰僅僅救到，羅梓駿衝前射入空門，傑志領先1:0。其後謝家強一次頭槌乏力，周煜辰出迎亦遲疑，令加維蘭有射空門機會並省中謝家強手部，後者領紅被逐，傑志獲12碼，加維蘭在27分鐘射入，傑志半場領先2:0。

富力沒有放棄賽事，易邊後反壓傑志。67分鐘輪到傑志後防犯錯，艾里奧解圍省中迪布利面部，後者再快放一段後傳中，基奧雲尼射入，富力追成1:2。76分鐘，基奧雲尼再接應伊高沙托尼妙傳後射成2:2，富力重現搶分曙光。不過，富力四分鐘後又再落後，安永佳左路傳予後上的丹尼，大部份球員以為越位之際，丹尼傳中予無人看管的蘇沙一腳抽入，傑志在80分鐘再以3:2領先。富力再大舉進攻惟未能平反敗局，傑志最終以3:2勝出，全取三分。

賽後傑志以16分、1分之差反壓東方升上榜首，他們在四日會對南區，11日的煞科戰會對愉園，全勝便可封王。