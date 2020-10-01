歐聯抽籤｜曼聯PSG萊比錫陷死亡H組 美斯C朗分組賽又聚頭

香港時間周四歐聯完成分組賽抽籤，其中最引人注目的「死亡之組」為H組，由上季歐聯亞軍巴黎聖日耳門（PSG）、英超豪門曼聯、德甲勁旅RB萊比錫以及巴沙克舒希組成。上季PSG與萊比錫在歐聯的表現不俗，前者只在決賽不敵冠軍拜仁慕尼黑，而後者則在4強止步。至於今季重返歐聯的紅魔，開季後仍然不在最佳狀態，能否在這個小組中脫穎而出就要視乎領隊蘇斯克查的功力。另外祖雲達斯與巴塞隆拿亦在小組賽相遇，兩大球王美斯以及基斯坦奴朗拿度（C朗）又再次碰面。

小組賽的首輪賽事將會在本月20日正式打響，除了紅魔外，一向在歐聯分組賽籤運不錯的曼城，這次就被編入C組當中，與上季葡超冠軍波圖以及希超冠軍奧林比亞高斯，同組還有法甲球隊馬賽，以曼城的實力而言不會受到太大考驗。上季歐聯於16強早早出局的利物浦，就遇上兩支大打進攻足球的球隊阿積士與阿特蘭大，剩餘的一隊為今季歐聯新丁米迪蘭特，紅軍仍然會是D組晉級的大熱。

最後一支英超球隊車路士，就抽中上屆歐霸冠軍西維爾、俄超球隊卡斯洛達以及法甲球隊雷恩，雖然對手實力不算強勁，不過球隊需要遠征俄羅斯，體力消耗相對較大。

歐聯分組賽抽籤結果

A組：拜仁慕尼黑（德國/上屆歐聯冠軍）、馬德里體育會（西班牙）、薩爾斯堡（奧地利）、莫斯科火車頭（俄羅斯）

B組：皇家馬德里（西班牙）、薩克達（烏克蘭）、國際米蘭（意大利）、慕遜加柏（德國）

C組：波圖（葡萄牙）、曼城（英格蘭）、奧林比亞高斯（希臘）、馬賽（法國）

D組：利物浦（英格蘭）、阿積士（荷蘭）、阿特蘭大（意大利）、米迪蘭特（丹麥）

E組：西維爾（西班牙/上屆歐霸盃冠軍）、車路士（英格蘭）、卡斯洛達（俄羅斯）、雷恩（法國）

F組：辛尼特（俄羅斯）、多蒙特﻿（德國）、拉素（意大利）、布魯日（比利時）

G組：祖雲達斯（意大利）、巴塞隆拿（西班牙）、基輔戴拿模（烏克蘭）、費倫斯華路士（匈牙利）

H組：巴黎聖日耳門（法國）、曼聯（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、巴沙克舒希（土耳其）

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！