歐聯｜UEFA宣佈年度最佳球員 羅拔仔力壓迪布尼紐亞奪獎

歐洲足協（UEFA）周四在歐聯分組賽抽籤後公佈，歐聯冠軍拜仁慕尼黑隊內的首席射手、波蘭籍前鋒羅拔射雲度夫斯基，成功力壓隊友紐亞及曼城中場奇雲迪布尼，成為UEFA年度最佳球員得主。

目前拜仁已經獲得五冠王的榮譽，而羅拔仔為球隊帶來極大的貢獻，上季德甲聯賽當中，羅拔仔上陣31場一共攻入34球，連續三季獲得德甲金靴。而在這次的UEFA年度最佳球員選舉當中，羅拔仔一共獲得477分，第2位的迪布尼只得90分，羅拔仔是獲得大部人的支持，可說是實至名歸。

另外除了羅拔仔之外，其餘最佳後衞以及最佳門將的獎項亦由拜仁的甘美治以及紐亞獲得，至於上季帶領球隊取得歐聯冠軍的拜仁教練費歷克，就力壓同鄉高普，獲得年度最佳教練獎項。

歐聯頒獎禮部份獎項

UEFA年度最佳男子球員：羅拔利雲度夫基斯（拜仁慕尼黑/波蘭）

UEFA年度最佳前鋒：羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑/波蘭）

UEFA年度最佳中場：奇雲迪布尼（曼城/比利時）

UEFA年度最佳後衞：甘美治（拜仁慕尼黑/德國）

UEFA年度最佳門將：紐亞（拜仁慕尼黑/德國）

UEFA年度最佳教練：費歷克（拜仁慕尼黑/德國）

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