歐霸外｜卡尼戴帽領熱刺大捷晉級 米蘭靠互射12碼驚險過關

熱刺於周四歐霸盃外圍賽附加賽，憑哈利卡尼大演帽子戲法兼獻1助攻，以及中場盧施蘇也「起孖」，主場7:2大勝以色列的海法馬卡比，躋身分組賽。

熱刺雖受賽程頻密所累，要兩日內踢完英聯盃再打歐霸外，但今場仍然十分醒神，開賽僅兩分鐘就由卡尼接應賓戴維斯傳中開紀錄，揭開大勝序幕。雖然海法馬卡比在17分鐘有中場查利25碼放冷箭，射破赫特把守的十指關，但熱刺3分鐘後又回復領先優勢，盧卡斯莫拉頭槌接應角球頂成2:1，隨後盧施素在36及39分鐘連轟兩球，其中第2個入球是接應卡尼傳送射入的，助熱刺半場領先4:1。

換邊後，熱刺於52分鐘因馬特杜靴迪禁區內犯手球輸12碼，客軍由魯卡夫斯亞射入追成2:4。不過，海法馬卡比在56分鐘也同樣有後衞在禁區內犯手球，熱刺便藉卡尼射入12碼回敬，而這位首席射手74分鐘完成帽子戲法，接應貝雲積傳球後挑過門將入網成6:2，加上後備上陣的迪利阿里也在補時階段博到對手在禁區內犯規，他親自操刀中鵠，領球隊大勝7:2晉級。

至於AC米蘭因缺少染了武漢肺炎的伊巴謙莫域及受傷的列比錫兩大進攻猛將，結果周四作客葡超的里奧艾維，靠經驗不足的馬甸尼之子丹尼爾馬甸尼在前線擔正，踢得辛苦。兩隊上半場悶戰一場，合共得1腳射門，去到下半場，米蘭才由沙利麥卡斯在51分鐘打破僵局，但主隊72分鐘由法蘭斯高謝拉度斯追平1:1，雙方要加時。

加時開賽僅1分鐘，里奧艾維即靠謝臣達拉的入球反超前，而米蘭要踢至最後補時兩分鐘，才靠敵軍後衞保尼夫高域禁區內犯手球獲得12碼，而他本人也兩黃一紅被逐，查漢奴古操刀替米蘭追成2:2，得以進入互射12碼階段。最終兩隊合演一場「12碼馬拉松」，頭5輪全部轟入後，雙方分別在第8輪、第10輪及第11輪各有球員射失，當中包括兩隊門將基安盧基當拿隆馬及基斯錫克都「炒飛機」宴客，最後踢至第12輪，里奧艾維的安德蘭山度士射門被當拿隆馬擋出，而AC米蘭則由卡積亞破網，結果贏9:8驚險晉級，事隔1年後再有機會角逐歐霸盃榮譽。

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