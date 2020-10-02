NBA｜離快艇3日即有着落 李華士教練與76人簽約5年

ESPN報道，李華士（Doc Rivers）辭任快艇主帥短短三日後，便已同意接任76人主教練，雙方並會簽約五年。

李華士教教快艇七季，錄得356勝208負，得勝率63.1%，雖然仍有兩年合約，但他在球隊今季於季後賽西岸次圈，以場數3:4被金塊淘汰後，仍決定問責下台。76人總經理白蘭特（Elton Brand）周一提出斟介後，李華士及其經理人隨即往費城，並於周三與會方及班主會面，結果雙方一拍即合，同意簽訂五年長約。

雖然擁有艾比迪（Joel Embiid）與賓西蒙斯（Ben Simmons）這對明星組合，但76人一直未能將潛力轉化成優異戰績，今季更於季後賽首圈被塞爾特人直落四場掃走，球會於是決定與教練B布朗（Brett Brown）分道揚鑣。白蘭特期望曾於08年率領塞爾特人贏得總冠軍的李華士，能夠徹底釋放兩名支柱的潛能，帶領球隊爭奪總冠軍。艾比迪亦透過Twitter歡迎李華士，對前境充滿信心。「李華士教練，歡迎來到友愛之城。對我們的未來及建設感到興奮。#PhillyForever」艾比迪寫道。

除了快艇及塞爾特人之外，李華士過往亦曾執教過魔術，他在教練生涯累積已有943場勝利，在NBA史上排第11位。消息指，76人原本計劃聘用迪安東尼（Mike D’Antoni）或路爾（Ty Lue）領軍，但在李華士宣佈離開快艇後，白蘭特便決定將他帶到費城。

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