英超｜雲格離開阿仙奴兩年豪門邀請不斷 爆料曼聯都搵過佢執教

配得上阿仙奴傳奇領隊稱呼嘅雲格，自從喺2018年離開佢執教咗22年嘅兵工廠之後，雖然不時傳出有某某球會想搵佢出山，但全部都係只聞樓梯響，大約兩星期後就71歲生辰嘅雲格一直都未再執教鞭。雲格最近接受《泰晤士報》訪問，話離開阿仙奴之後，其實一直都不乏再教豪門嘅機會，曾經同祖雲達斯、皇家馬德里同拜仁慕尼黑傾過，認真唔講笑。雲格仲話，唔通連曼聯都有嚟斟介過我，都要話你知咩？

今月22日就滿71歲嘅雲格，現時擔任國際足協全球足球發展部主管，佢喺訪問中被問及除咗意西德三大豪門外，法甲班霸巴黎聖日耳門有冇搵過佢出山，雲格回應話：「我收過佢哋好幾次斟介。」主持跟手再問曼聯有冇搵過佢，雲格得意洋洋咁話：「有！不過我唔打算向你透露詳情，只可以講曼聯有提出過斟介，但唔會同你講係幾時嘅事。」執教阿仙奴期間曾經成為費格遜領軍曼聯嘅最大敵人，雲爺爺故意賣關子，唔通曼聯斟佢係佢仲喺阿仙奴執教嘅事？

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